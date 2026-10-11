Terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej został 11 października trafiony pociskiem. Stało się to dzień po ataku rakietowym na ten sam terminal, w wyniku którego liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 13. Odpowiedzialność za te i inne uderzenia wzięli na siebie jemeńscy Huti.

Jak informuje PBS NewsHour, koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, walcząca w Jemenie z wspieranymi przez Iran Huti, podała, że trafiony został kompleks krajowych terminali 3 i 4. Saudyjskie władze poinformowały o rannych w wyniku nowego uderzenia. W niedzielę lotnisko pozostawało zamknięte.

Ofiary sobotniego ataku

W wyniku sobotniego ataku rakietowego początkowo zginęło 12 osób, a około 300 zostało rannych, w tym niektóre ciężko. Ambasada Indii w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że 11 października obywatel tego kraju zmarł z powodu obrażeń odniesionych podczas sobotniego uderzenia. Zwiększyło to liczbę ofiar śmiertelnych do 13.

Saudyjskie władze informowały, że wśród zabitych byli obywatele Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Palestyny, USA, Egiptu, Jordanii, Syrii i Sudanu.

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Inne zgłoszone ataki

Saudyjskie władze poinformowały także o ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie na wybrzeżu Zatoki Perskiej, nie podając szczegółów. Huti z kolei oświadczyli, że zaatakowali to lotnisko, a także obiekty naftowe i gazowe na wschodzie królestwa.

Huti twierdzą, że od środy codziennie uderzają w lotnisko w Rijadzie, które według źródła nie ma obiektów wojskowych. Wezwali linie lotnicze, pracowników i pasażerów, by nie korzystali z saudyjskich lotnisk i przestrzeni powietrznej, nazywając je strefą operacyjną. Kilka międzynarodowych linii lotniczych już zawiesiło loty na różne okresy.

Przed nowym uderzeniem na Rijad Huti oświadczyli również, że lotnisko w kontrolowanej przez nich jemeńskiej stolicy Sanie ponownie zostało zaatakowane, o co oskarżyli Arabię Saudyjską.

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