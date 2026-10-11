Пасажирський термінал аеропорту Ер-Ріяда знову атакували — PBS NewsHour

Пасажирський термінал міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 11 жовтня зазнав удару снарядом. Це сталося наступного дня після ракетної атаки на той самий термінал, унаслідок якої кількість загиблих зросла до 13. Відповідальність за ці та інші удари взяли на себе єменські хусити.

Як повідомляє PBS NewsHour, коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка воює проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені, заявила про влучання в комплекс внутрішніх терміналів 3 і 4. Саудівська влада повідомила про поранених унаслідок нового удару. У неділю аеропорт залишався закритим.

Жертви суботньої атаки

Унаслідок суботньої ракетної атаки спочатку загинули 12 людей, ще близько 300 дістали поранення, зокрема деякі — критичні. Посольство Індії в Саудівській Аравії повідомило, що 11 жовтня громадянин країни помер від травм, отриманих під час суботнього удару. Це збільшило кількість загиблих до 13.

Саудівська влада повідомляла, що серед загиблих були громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш, Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану.

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Інші заявлені атаки

Саудівська влада також заявила про атаку на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі на узбережжі Перської затоки, не надавши подробиць. Хусити, зі свого боку, заявили про атаку на цей аеропорт, а також на нафтові й газові об’єкти на сході королівства.

Хусити заявляють, що від середи щодня завдають ударів по аеропорту Ер-Ріяда, який, за даними джерела, не має військових об’єктів. Вони закликали авіакомпанії, працівників і пасажирів не користуватися саудівськими аеропортами та повітряним простором, назвавши їх зоною операцій. Кілька міжнародних авіакомпаній уже призупинили рейси на різні строки.

Перед новим ударом по Ер-Ріяду хусити також заявили, що аеропорт у контрольованій ними єменській столиці Сані знову зазнав атаки, у якій вони звинуватили Саудівську Аравію.

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