利雅得机场客运航站楼再次遭袭——PBS NewsHour

10月11日，沙特阿拉伯利雅得哈立德国王国际机场的客运航站楼遭一枚炮弹击中。这发生在针对同一航站楼的导弹袭击次日，后者使死亡人数升至13人。也门胡塞武装宣称对这些及其他袭击负责。

据PBS NewsHour报道，在也门与伊朗支持的胡塞武装作战的沙特阿拉伯主导联军表示，国内航站楼3号和4号综合体遭到击中。沙特当局称，新一轮袭击造成多人受伤。该机场周日仍处于关闭状态。

周六袭击的受害者

周六的导弹袭击最初造成12人死亡、约300人受伤，其中一些人伤势危急。印度驻沙特阿拉伯大使馆表示，10月11日，一名印度公民因在周六袭击中受伤而死亡。这使死亡人数增至13人。

沙特当局表示，遇难者中包括沙特阿拉伯、孟加拉国、巴勒斯坦、美国、埃及、约旦、叙利亚和苏丹公民。

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其他声称发动的袭击

沙特当局还称，位于波斯湾沿岸达曼的法赫德国王国际机场遭到袭击，但未提供细节。胡塞武装则宣称袭击了该机场，以及该王国东部的石油和天然气设施。

胡塞武装称，自周三以来，他们每天都对利雅得机场发动袭击；据消息人士称，该机场没有军事设施。他们呼吁航空公司、工作人员和乘客不要使用沙特机场和领空，并称其为行动区。数家国际航空公司已暂停航班，期限不一。

在对利雅得发动新一轮袭击之前，胡塞武装还称，他们控制的也门首都萨那的机场再次遭到袭击，并指责沙特阿拉伯实施了这次袭击。

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