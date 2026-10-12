Полиция провела рейды против активистов PTI в Сваби — Dawn

Полиция в пакистанском округе Сваби провела рейды в различных районах, чтобы помешать активистам партии «Движение за справедливость» (PTI) провести встречу в Шева-Адде, техсил Разар. Об этом сообщает Dawn.

Запланированное выступление Африди

Бывший главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаил Африди планировал прибыть в Шева-Адду вечером в воскресенье и выступить перед сторонниками. Встреча не состоялась после введения в провинции губернаторского правления и чрезвычайного положения.

По информации источников издания, отдельные лидеры PTI призвали сторонников прибыть в спортивный комплекс Разар в Шева-Адде для проведения встречи.

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Патрулирование и дополнительные силы

По данным полицейских источников, правоохранители начали патрулировать Шева-Адду и прилегающие районы, чтобы не допустить собрания активистов PTI. Источники также сообщили, что полицейские рейды начались после введения в провинции губернаторского правления и чрезвычайного положения.

Большое количество полицейских развернули на площади Карнал-Шер-Хан в районном центре Сваби для реагирования на возможные протесты PTI. Полицию также разместили на автомагистрали Исламабад—Пешавар.

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