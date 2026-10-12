Policja w pakistańskim okręgu Swabi przeprowadziła naloty w różnych rejonach, aby uniemożliwić aktywistom partii Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI) zorganizowanie spotkania w Shewa Adda, tehsil Razar. Poinformował o tym Dawn.

Planowane wystąpienie Afridiego

Były główny minister prowincji Chajber Pasztunchwa Sohail Afridi planował przybyć do Shewa Adda w niedzielę wieczorem i przemówić do zwolenników. Spotkanie nie odbyło się po wprowadzeniu w prowincji rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego.

Według źródeł gazety poszczególni liderzy PTI wezwali zwolenników do przybycia do kompleksu sportowego Razar w Shewa Adda na spotkanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Patrole i dodatkowe siły

Według źródeł policyjnych funkcjonariusze rozpoczęli patrolowanie Shewa Adda i pobliskich obszarów, aby nie dopuścić do zgromadzenia aktywistów PTI. Źródła poinformowały również, że policyjne naloty rozpoczęły się po wprowadzeniu w prowincji rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego.

Dużą liczbę policjantów rozmieszczono na placu Karnal Sher Khan w centrum okręgu Swabi, aby reagować na możliwe protesty PTI. Policję rozmieszczono także na autostradzie Islamabad–Peszawar.

Czytaj nas na