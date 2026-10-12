Na Łotwie 12 ze 100 deputowanych do Saeimy pociągnięto do odpowiedzialności administracyjnej w okresie od kwietnia do sierpnia 2026 roku. Większość naruszeń dotyczyła przepisów ruchu drogowego. Komisja ds. mandatów, etyki i wniosków poinformowała o tym parlament 8 października na podstawie informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podaje LSM English.

Naruszenia przepisów ruchu drogowego

Mārcis Jencītis z partii Łotwa na Pierwszym Miejscu oraz Edgars Putra ze Zjednoczonej Listy otrzymali ostrzeżenia za przekroczenie dozwolonej prędkości o 11–20 km/h. Artūrs Butāns i Uģis Mitrevics z Sojuszu Narodowego, a także niezależny deputowany Iļja Ivanovs, zostali zarejestrowani za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym lub w strefie mieszkalnej.

Linda Liepiņa z partii Łotwa na Pierwszym Miejscu oraz Kaspars Melnis ze Związku Zielonych i Rolników zostali ukarani grzywną za przekroczenie prędkości o 21–30 km/h. Niezależna deputowana Jekaterina Drelinga również otrzymała grzywnę za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym lub w strefie mieszkalnej.

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Dāvis Melnalksnis ze Zjednoczonej Listy został ukarany grzywną za przekroczenie dozwolonej prędkości o 31–40 km/h. Niezależny deputowany Dmitrijs Kovaļenko otrzymał grzywnę za niezapięcie pasa bezpieczeństwa lub kasku ochronnego, a także za przewożenie pasażera bez pasa bezpieczeństwa lub z niezapiętym kaskiem.

Inne sprawy administracyjne

Juris Jakovins ze Związku Zielonych i Rolników został ukarany grzywną za nieprzestrzeganie procedury wydawania i anulowania zaświadczenia o niezdolności do pracy. Otrzymał również grzywnę za naruszenia przy wydawaniu opinii medycznych lub w sektorze ochrony zdrowia.

Jana Simanovska z partii Postępowi została ukarana grzywną za nieprzestrzeganie zasad rachunkowości oraz złożenie niewłaściwych rocznych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań. Nowa Jedność była jedyną partią bez deputowanych pociągniętych do odpowiedzialności w tym okresie sprawozdawczym.

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