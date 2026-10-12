В Латвии 12 из 100 депутатов Сейма были привлечены к административной ответственности в период с апреля по август 2026 года. Большинство нарушений касалось правил дорожного движения. Об этом 8 октября парламенту сообщил Комитет по мандатам, этике и заявлениям на основании информации Министерства внутренних дел, передаёт LSM English.

Нарушения правил дорожного движения

Марцис Енцитис из партии «Латвия на первом месте» и Эдгарс Путра из Объединённого списка получили предупреждения за превышение установленной скорости на 11–20 км/ч. Артурс Бутанс и Угис Митревицс из Национального объединения, а также независимый депутат Илья Ивановс были зафиксированы за превышение скорости в населённом пункте или жилой зоне.

Линда Лиепиня из партии «Латвия на первом месте» и Каспарс Мелнис из Союза зелёных и крестьян были оштрафованы за превышение скорости на 21–30 км/ч. Независимая депутат Екатерина Дрелинга также получила штраф за превышение скорости в населённом пункте или жилой зоне.

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Давис Мелналкснис из Объединённого списка был оштрафован за превышение разрешённой скорости на 31–40 км/ч. Независимый депутат Дмитрий Коваленко получил штраф за непристёгнутый ремень безопасности или незастёгнутый защитный шлем, а также за перевозку пассажира без ремня безопасности или застёгнутого шлема.

Другие административные дела

Депутат Юрис Яковинс из Союза зелёных и крестьян был оштрафован за несоблюдение порядка выдачи и отмены листка нетрудоспособности. Ему также назначили штраф за нарушения при предоставлении медицинских заключений или в сфере здравоохранения.

Депутат Яна Симановска из партии «Прогрессивные» была оштрафована за несоблюдение правил бухгалтерского учёта и подачу ненадлежащих годового и консолидированного годового отчётов. «Новое единство» стало единственной партией, депутаты которой не были привлечены к ответственности в течение этого отчётного периода.

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