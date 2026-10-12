2026年4月至8月期间，拉脱维亚100名议员中有12人被追究行政责任。大多数违规行为涉及道路交通规则。根据内政部提供的信息，授权、伦理与申诉委员会于10月8日向议会通报了此事，LSM English报道。

违反道路交通规则

“拉脱维亚第一”党成员Mārcis Jencītis和联合名单成员Edgars Putra因超速11至20公里/小时收到警告。民族联盟成员Artūrs Butāns和Uģis Mitrevics，以及独立议员Iļja Ivanovs，因在居民区或居住区超速被记录在案。

“拉脱维亚第一”党成员Linda Liepiņa和绿党与农民联盟成员Kaspars Melnis因超速21至30公里/小时被罚款。独立议员Jekaterina Drelinga也因在居民区或居住区超速被罚款。

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联合名单成员Dāvis Melnalksnis因超过允许速度31至40公里/小时被罚款。独立议员Dmitrijs Kovaļenko因未系安全带或未扣好防护头盔，以及运载未系安全带或未扣好头盔的乘客而被罚款。

其他行政案件

绿党与农民联盟议员Juris Jakovins因未遵守开具和取消劳动能力丧失证明的程序而被罚款。他还因提供医疗意见或医疗保健领域的违规行为被处以罚款。

进步党议员Jana Simanovska因未遵守会计规则，以及提交不合格的年度和合并年度报告而被罚款。在这一报告期内，新统一党是唯一没有议员被追究责任的政党。

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