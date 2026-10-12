Centralny Sąd Karny w Dublinie w Irlandii skazał byłego olimpijskiego trenera pływania George’a Gibneya na 16 lat i osiem miesięcy więzienia. Sąd zawiesił ostatnie 14 miesięcy tego wyroku. Jak informuje The Independent, wyrok wobec 78-letniego Gibneya ogłosił sędzia Michael O’Higgins.

Wyrok za przestępstwa przeciwko dzieciom

Gibney został uznany za winnego nieprzyzwoitych napaści na cztery dziewczynki, a także usiłowania zgwałcenia jednej z nich w szatni, gdy miała 12 lat. Na początku tego roku ława przysięgłych wydała wyrok skazujący w 40 zarzutach dotyczących wydarzeń z lat 70. i 80.

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Oskarżenia obejmowały siedem lat

Trener przyznał się do pięciu zarzutów nieprzyzwoitej napaści na dziewczynkę w Irlandii w 1976 roku. Jednocześnie zaprzeczył dziesiątkom innych zarzutów dotyczących nieprzyzwoitych napaści na dziewczynki w wieku od ośmiu do 15 lat, które, według materiałów sprawy, miały miejsce w różnych lokalizacjach w latach 1974–1981.

W ubiegłym roku Gibney został zatrzymany na Florydzie na podstawie irlandzkiego nakazu ekstradycji. Wcześniej przez lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych.

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