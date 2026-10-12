Центральный уголовный суд в Дублине, Ирландия, приговорил бывшего олимпийского тренера по плаванию Джорджа Гибни к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы. Последние 14 месяцев этого срока суд назначил условно. Как сообщает The Independent, приговор 78-летнему Гибни огласил судья Майкл О’Хиггинс.

Приговор за преступления против детей

Гибни признали виновным в непристойных посягательствах на четырех девочек, а также в попытке изнасилования одной из них в раздевалке, когда ей было 12 лет. Ранее в этом году присяжные вынесли обвинительный вердикт по 40 эпизодам, касавшимся событий 1970-х и 1980-х годов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения охватывали семь лет

Тренер признал вину по пяти обвинениям в непристойных посягательствах на девочку в Ирландии в 1976 году. В то же время он отрицал десятки других обвинений в непристойных посягательствах на девочек в возрасте от восьми до 15 лет, которые, согласно материалам дела, произошли в разных местах в период с 1974 по 1981 год.

В прошлом году Гибни задержали во Флориде на основании ирландского ордера на экстрадицию. До этого он годами проживал в США.

Читай нас в