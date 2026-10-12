W RPA zawieszony zastępca krajowego komisarza policji Shadrack Sibiya złożył rezygnację z pracy w South African Police Service. Jego przedstawiciel prawny przekazał rezygnację wkrótce po rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego, podaje TimesLIVE.

Rezygnacja weszła w życie w poniedziałek

Rzeczniczka South African Police Service, brygadier Athlenda Mathe, potwierdziła, że rezygnacja Sibiyi weszła w życie w poniedziałek. Jak powiedziała, postępowanie dyscyplinarne rozpoczęło się tego ranka, a przedstawiciel funkcjonariusza złożył rezygnację natychmiast po rozpoczęciu procedury.

Policja oświadczyła, że ze względu na niezakończone postępowanie dyscyplinarne w chwili rezygnacji odejście Sibiyi ze służby sklasyfikowano jako niehonorowe zwolnienie. SAPS potwierdziła również, że jego zatrudnienie zakończono ze skutkiem natychmiastowym.

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Zarzuty dyscyplinarne

Rezygnacja kończy karierę Sibiyi w policji w związku z zarzutami niewłaściwego postępowania, powiązanymi z twierdzeniami przedstawionymi przed komisją śledczą Madlangi. Sibiya był objęty siedmioma zarzutami dyscyplinarnymi, w tym dotyczącymi kontaktów z kontrowersyjnym biznesmenem Vusimusim Matlalą, znanym jako Cat, obchodzenia się z poufnymi informacjami policyjnymi oraz domniemanego ingerowania w policyjne śledztwa.

Twierdzenia te stały się częścią szerszej kontroli możliwego przenikania struktur przestępczych i niewłaściwego wpływu na system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Niezależnie od tego Sibiya przebywa w areszcie w związku z zarzutami gwałtu i seksualnego groomingu nastolatka. We wtorek ma stanąć przed Sądem Magistrackim w Randburgu.

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