В ЮАР отстраненный заместитель национального комиссара полиции Шадрак Сибия подал в отставку из Полицейской службы Южной Африки. Его юридический представитель передал заявление об отставке вскоре после начала дисциплинарного слушания, сообщает TimesLIVE.

Отставка вступила в силу в понедельник

Представительница Полицейской службы Южной Африки бригадир Атленда Матхе подтвердила, что отставка Сибии вступила в силу в понедельник. По ее словам, дисциплинарное слушание началось тем утром, а представитель должностного лица подал заявление сразу после начала производства.

В полиции заявили, что из-за незавершенного дисциплинарного производства на момент отставки уход Сибии со службы классифицировали как бесчестное увольнение. В SAPS также подтвердили, что его трудовые отношения были прекращены немедленно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дисциплинарные обвинения

Отставка завершает карьеру Сибии в полиции на фоне обвинений в ненадлежащем поведении, связанных с утверждениями, озвученными в комиссии по расследованию Мадланги. Сибия фигурировал в семи дисциплинарных обвинениях, в том числе касающихся контактов со скандальным бизнесменом Вусимуси Матлалой, известным как Cat, обращения с конфиденциальной полицейской информацией и предполагаемого вмешательства в полицейские расследования.

Эти утверждения стали частью более широкой проверки возможного проникновения преступных структур и ненадлежащего влияния на систему уголовного правосудия. Отдельно Сибия находится под стражей по обвинениям в изнасиловании и сексуальном груминге подростка. Ожидается, что во вторник он предстанет перед магистратским судом Рандбурга.

Читай нас в