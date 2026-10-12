Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует призвать депутатов Палаты общин поддержать более тесное сотрудничество с Европейским союзом. В заявлении после перерыва на партийные конференции он должен поднять вопрос последствий Brexit и подчеркнуть необходимость достичь более выгодных договоренностей с ЕС, сообщает The Guardian.

Переговоры с Евросоюзом

По данным издания, Бернем заявит, что Великобритания не может отказываться от возможностей для более широкого сотрудничества с Европой, а сохранения нынешнего состояния отношений уже недостаточно. Он будет призывать депутатов разных политических сил прагматично оценить отношения страны с ЕС.

Ожидается, что премьер будет обосновывать необходимость более тесного взаимодействия возможностью одновременно усилить контроль над миграцией и поддержать экономический рост. Перед предстоящим саммитом Великобритании и ЕС министры стремятся добиться прогресса в устранении торговых барьеров, в частности бюрократических процедур для импорта и экспорта продовольствия, а также в сотрудничестве по вопросам миграции.

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Дискуссия о Brexit

В тот же день депутаты должны рассмотреть в Вестминстер-холле петицию с призывом к Великобритании подать заявку на повторное вступление в ЕС. Документ собрал более 111 тысяч подписей.

Заявление Бернема прозвучит на фоне новых разногласий относительно будущих отношений Великобритании с ЕС. Высокопоставленные представители Консервативной партии обещают отменить шаги лейбористского правительства по сближению с ЕС, в том числе предложенное соглашение для упрощения торговли продовольствием и сельскохозяйственными товарами после Brexit. Бизнес предупреждает, что отказ от таких договоренностей может продлить расходы и неопределенность, связанные с пограничными проверками и оформлением документов.

Часть депутатов от Лейбористской партии также обеспокоена возобновлением дискуссии о Brexit. Представители округов, где ранее поддержали выход из ЕС, опасаются, что это может вновь усилить давние политические разногласия.

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