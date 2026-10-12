Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham planuje wezwać posłów do Izby Gmin, aby poparli ściślejszą współpracę z Unią Europejską. W oświadczeniu po przerwie na konferencje partyjne ma poruszyć kwestię konsekwencji Brexitu i podkreślić potrzebę osiągnięcia lepszych porozumień z UE, informuje The Guardian.

Negocjacje z Unią Europejską

Według gazety Burnham oświadczy, że Wielka Brytania nie może rezygnować z możliwości szerszej współpracy z Europą, a utrzymanie obecnego stanu relacji już nie wystarcza. Będzie wzywał posłów z różnych sił politycznych do pragmatycznej oceny relacji kraju z UE.

Oczekuje się, że premier będzie argumentował potrzebę ściślejszej współpracy możliwością jednoczesnego wzmocnienia kontroli migracji i wsparcia wzrostu gospodarczego. Przed nadchodzącym szczytem Wielkiej Brytanii i UE ministrowie dążą do postępu w usuwaniu barier handlowych, w tym biurokratycznych procedur dotyczących importu i eksportu żywności, a także we współpracy w sprawie migracji.

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Dyskusja o Brexicie

Tego samego dnia posłowie mają rozpatrzyć w Westminster Hall petycję wzywającą Wielką Brytanię do złożenia wniosku o ponowne przystąpienie do UE. Dokument zebrał ponad 111 tysięcy podpisów.

Oświadczenie Burnhama padnie w obliczu nowych rozbieżności dotyczących przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE. Wysocy przedstawiciele Partii Konserwatywnej obiecują cofnąć działania laburzystowskiego rządu na rzecz zbliżenia z UE, w tym proponowane porozumienie mające ułatwić handel żywnością i towarami rolnymi po Brexicie. Biznes ostrzega, że rezygnacja z takich ustaleń może przedłużyć koszty i niepewność związane z kontrolami granicznymi i formalnościami dokumentowymi.

Część posłów Partii Pracy również jest zaniepokojona wznowieniem dyskusji o Brexicie. Przedstawiciele okręgów, które wcześniej poparły wyjście z UE, obawiają się, że może to ponownie pogłębić dawne podziały polityczne.

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