英国首相安迪·伯纳姆计划呼吁下议院议员支持与欧盟开展更紧密的合作。据《卫报》报道，他将在政党会议休会后发表声明，提出Brexit后果的问题，并强调有必要与欧盟达成更好的安排。

与欧盟的谈判

据该报报道，伯纳姆将表示，英国不能放弃与欧洲开展更广泛合作的机会，维持当前的关系状态已不足够。他将呼吁不同政治力量的议员务实评估英国与欧盟的关系。

预计首相将以更紧密的互动能够同时加强移民管控和支持经济增长为由，说明其必要性。在即将举行的英国-欧盟峰会之前，部长们正寻求在消除贸易壁垒方面取得进展，包括食品进出口的官僚程序，以及在移民问题上的合作。

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关于Brexit的讨论

同一天，议员们将在威斯敏斯特大厅审议一份呼吁英国申请重新加入欧盟的请愿书。该文件已收集超过11.1万个签名。

伯纳姆的声明将在英国与欧盟未来关系出现新分歧的背景下发表。保守党高级代表承诺将撤销工党政府推动与欧盟关系更紧密的措施，包括在Brexit后为简化食品和农产品贸易而提出的协议。企业警告称，放弃此类安排可能会延长与边境检查和文件办理相关的成本与不确定性。

部分工党议员也担心关于Brexit的讨论再度出现。此前支持脱离欧盟的选区代表担忧，这可能再次加剧长期存在的政治分歧。

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