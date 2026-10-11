Der Spiegel опубликовал свидетельства десяти израильтян, которые после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года служили в секторе Газа, дистанционно управляли дронами или выбирали цели для авиаударов. Девять собеседников решили сохранить анонимность из-за возможных негативных последствий, поэтому издание не раскрывает сведения об их подразделениях и личные данные.

Проверка свидетельств

Установить контакты с частью военных помогла израильская организация Breaking the Silence, которая собирает свидетельства солдат о возможных ненадлежащих действиях и преступлениях со стороны военных. Der Spiegel сообщил, что сопоставлял рассказы с другими свидетельствами и информацией, которую можно было проверить независимо, и считает их достоверными.

Во вступлении к материалу говорится о более чем 70 тысячах погибших и еще большем числе раненых в войне. Издание также отмечает, что рассказы военных касаются чувства мести, приказов открывать огонь и так называемых сопутствующих потерь.

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Свидетельство резервиста

Один из собеседников, Давид, резервист пехотного подразделения, несколько месяцев с октября 2023 года служил в центральной части сектора Газа и в Хан-Юнисе. Он рассказал, что сначала его подразделение получало приказы уничтожать отдельные здания, а затем — целую территорию. После возвращения в Газу в 2025 году он, по его словам, видел лишь руины на протяжении многих километров.

Давид заявил, что официально целью называли создание буферной зоны, однако он слышал от старших офицеров высказывания о наказании арабов и вытеснении их все дальше. По данным Der Spiegel, большинство собеседников не хотят вновь служить в Газе, хотя одного из них несколько недель назад повторно направили туда. Издание также утверждает, что в Газе уже год действует прекращение огня, однако израильские военные контролируют около двух третей территории и регулярно наносят удары по целям в секторе.

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