《明镜》周刊刊登了十名以色列人的证词。这些人在哈马斯于2023年10月7日发动袭击后，曾在加沙地带服役、远程操控无人机或为实施空袭选择目标。九名受访者因可能面临负面后果而决定匿名，因此该刊未披露其所属部队的信息及个人资料。

证词核实

以色列组织“打破沉默”协助与部分军人建立联系。该组织收集士兵关于军方可能存在不当行为和罪行的证词。Der Spiegel表示，其将这些叙述与其他证词及可独立核实的信息进行了比对，并认为它们可信。

报道导言称，这场战争已造成超过7万人死亡，受伤人数更多。该刊还指出，军人的叙述涉及复仇心理、开火命令以及所谓的附带损失。

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预备役军人的证词

一名受访者、大卫，是一支步兵部队的预备役军人，自2023年10月起曾在加沙地带中部和汗尤尼斯服役数月。他说，起初其部队接到的命令是摧毁单独的建筑物，后来则是摧毁整个区域。2025年重返加沙后，据他所说，他看到的只有绵延数公里的废墟。

大卫表示，官方所称的目标是建立缓冲区，但他曾听到高级军官发表惩罚阿拉伯人并将他们不断向更远处驱逐的言论。Der Spiegel称，大多数受访者不愿再次在加沙服役，尽管其中一人在数周前再次被派往那里。该刊还称，加沙已实施停火一年，但以色列军队控制着约三分之二的领土，并定期打击该地带内的目标。

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