Der Spiegel opublikował relacje dziesięciu Izraelczyków, którzy po ataku Hamasu 7 października 2023 roku służyli w Strefie Gazy, zdalnie obsługiwali drony lub wybierali cele dla nalotów. Dziewięciu rozmówców postanowiło zachować anonimowość z powodu możliwych negatywnych konsekwencji, dlatego publikacja nie ujawnia informacji o ich jednostkach ani danych osobowych.

Weryfikacja relacji

W nawiązaniu kontaktu z częścią wojskowych pomogła izraelska organizacja Breaking the Silence, która zbiera zeznania żołnierzy dotyczące możliwych niewłaściwych działań i przestępstw ze strony wojskowych. Der Spiegel poinformował, że porównał relacje z innymi zeznaniami i informacjami, które można było niezależnie zweryfikować, i uznaje je za wiarygodne.

We wstępie do materiału mowa jest o ponad 70 tysiącach zabitych i jeszcze większej liczbie rannych w wojnie. Publikacja zaznacza również, że relacje wojskowych dotyczą poczucia zemsty, rozkazów otwarcia ognia oraz tak zwanych strat ubocznych.

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Relacja rezerwisty

Jeden z rozmówców, Dawid, rezerwista z jednostki piechoty, przez kilka miesięcy od października 2023 roku służył w centralnej części Strefy Gazy i w Chan Junus. Powiedział, że początkowo jego jednostka otrzymywała rozkazy niszczenia pojedynczych budynków, a później całego obszaru. Po powrocie do Gazy w 2025 roku, jak twierdzi, widział jedynie ruiny ciągnące się przez wiele kilometrów.

Dawid oświadczył, że oficjalnie celem miało być utworzenie strefy buforowej, lecz słyszał wypowiedzi wyższych oficerów o karaniu Arabów i wypieraniu ich coraz dalej. Według Der Spiegel większość rozmówców nie chce ponownie służyć w Gazie, choć jeden z nich został tam ponownie skierowany kilka tygodni temu. Publikacja twierdzi również, że w Gazie od roku obowiązuje zawieszenie broni, jednak izraelskie wojsko kontroluje około dwóch trzecich terytorium i regularnie atakuje cele w Strefie.

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