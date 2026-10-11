Перепись зафиксировала 83 взрослых гепарда на почти 100 тыс. км² в ЮАР — Mongabay
Во время картирования почти 100 тысяч квадратных километров в Южно-Африканской Республике исследователи обнаружили лишь 83 взрослых гепарда. Проект Free-Roaming Cheetah Census стал самым масштабным обследованием гепардов в регионе, сообщает Mongabay.
Препятствия для передвижения
Гепарды, обитающие на неохраняемых территориях, естественным образом перемещаются между ЮАР, Ботсваной, Намибией и Зимбабве. Однако сельское хозяйство, строительство, освоение территорий и ограждения затрудняют их передвижение.
Для выживания гепардам нужны большие взаимосвязанные ландшафты. Если животные не смешиваются с другими группами гепардов, они могут утратить генетическое разнообразие.
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Конфликт с фермерами
Еще одной проблемой для животных являются конфликты с фермерами. Иногда они убивают гепардов, поскольку считают, что те охотятся на домашний скот. В то же время исследователи установили, что гепарды преимущественно охотятся на дикую добычу.
Сейчас вид имеет статус уязвимого. В то же время результаты переписи свидетельствуют о необходимости переклассифицировать гепардов в ЮАР как вид, находящийся под угрозой исчезновения.