Во время картирования почти 100 тысяч квадратных километров в Южно-Африканской Республике исследователи обнаружили лишь 83 взрослых гепарда. Проект Free-Roaming Cheetah Census стал самым масштабным обследованием гепардов в регионе, сообщает Mongabay.

Препятствия для передвижения

Гепарды, обитающие на неохраняемых территориях, естественным образом перемещаются между ЮАР, Ботсваной, Намибией и Зимбабве. Однако сельское хозяйство, строительство, освоение территорий и ограждения затрудняют их передвижение.

Для выживания гепардам нужны большие взаимосвязанные ландшафты. Если животные не смешиваются с другими группами гепардов, они могут утратить генетическое разнообразие.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конфликт с фермерами

Еще одной проблемой для животных являются конфликты с фермерами. Иногда они убивают гепардов, поскольку считают, что те охотятся на домашний скот. В то же время исследователи установили, что гепарды преимущественно охотятся на дикую добычу.

Сейчас вид имеет статус уязвимого. В то же время результаты переписи свидетельствуют о необходимости переклассифицировать гепардов в ЮАР как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Читай нас в