Podczas mapowania niemal 100 tys. kilometrów kwadratowych w Republice Południowej Afryki naukowcy znaleźli zaledwie 83 dorosłe gepardy. Projekt Free-Roaming Cheetah Census stał się największym badaniem gepardów w regionie, informuje Mongabay.

Przeszkody w przemieszczaniu się

Gepardy żyjące na terenach nieobjętych ochroną naturalnie przemieszczają się między RPA, Botswaną, Namibią i Zimbabwe. Rolnictwo, budownictwo, zagospodarowywanie terenów i ogrodzenia utrudniają jednak ich przemieszczanie się.

Do przetrwania gepardy potrzebują rozległych, wzajemnie połączonych krajobrazów. Jeśli zwierzęta nie mieszają się z innymi grupami gepardów, mogą utracić różnorodność genetyczną.

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Konflikt z rolnikami

Kolejnym problemem dla zwierząt są konflikty z rolnikami. Czasami zabijają oni gepardy, ponieważ uważają, że polują one na zwierzęta gospodarskie. Jednocześnie naukowcy ustalili, że gepardy polują głównie na dziką zdobycz.

Obecnie gatunek ma status narażonego na wyginięcie. Jednocześnie wyniki spisu wskazują na potrzebę przeklasyfikowania gepardów w RPA jako gatunku zagrożonego wyginięciem.

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