В Мексике 11 октября закрыли девять портов из-за урагана Саймон, который двигался вдоль тихоокеанского побережья страны как ураган четвертой категории. По данным The Rio Times, в штатах Халиско, Колима и Наярит 579 человек эвакуировали или разместили во временных убежищах.

Среди закрытых портов — Мансанильо, Ласаро-Карденас, Пуэрто-Вальярта и Сан-Блас. Также прекратили навигацию в пяти портах на полуострове Нижняя Калифорния. Еще шесть гаваней, в том числе Барра-де-Навидад, Нуэво-Вальярта и Сиуатанехо, закрыли для малых судов.

Ураган двигался вблизи побережья

В полдень по местному времени Национальный центр США по наблюдению за ураганами оценивал, что центр Саймона находился примерно в 140 км к западу-северо-западу от Мансанильо и в 100 км к юго-востоку от мыса Кабо-Корриентес. Максимальная постоянная скорость ветра достигала около 220 км/ч.

Ураган двигался на север-северо-запад со скоростью около 11 км/ч. Согласно прогнозу центра, его ядро должно было пройти очень близко к побережью в воскресенье и оставаться рядом с ним в понедельник. Предупреждение об урагане действовало на участке от Пунта-Сан-Тельмо до Эль-Роблито, а также для островов Мариас.

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Эвакуация и работа спасателей

Федеральное министерство безопасности Мексики сообщило о развертывании 22 589 сотрудников в штатах Халиско, Колима, Наярит и Мичоакан. Для реагирования задействовали 1 470 транспортных средств, 323 единицы тяжелой техники и 18 самолетов.

В Халиско эвакуировали 321 человека, еще 256 человек находились в 54 временных убежищах. В Колиме сообщили о 143 эвакуированных в шести убежищах, а в Наярите 115 человек разместили в 15 убежищах. В Мичоакане открыли 39 убежищ. Власти приостановили некритически важную деятельность в 24 приоритетных муниципалитетах.

Аэропорт Мансанильо закрыли для всех рейсов до 14:00 воскресенья, а аэропорт Пуэрто-Вальярты уже был закрыт. Мексиканские чиновники по состоянию на воскресный день не сообщали о погибших.

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