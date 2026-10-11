Meksyk zamknął 11 października dziewięć portów z powodu huraganu Simon, który przemieszczał się wzdłuż pacyficznego wybrzeża kraju jako huragan czwartej kategorii. Według The Rio Times, w stanach Jalisco, Colima i Nayarit ewakuowano lub umieszczono w tymczasowych schroniskach 579 osób.

Wśród zamkniętych portów są Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta i San Blas. Wstrzymano również żeglugę w pięciu portach na Półwyspie Kalifornijskim. Kolejne sześć przystani, w tym Barra de Navidad, Nuevo Vallarta i Zihuatanejo, zamknięto dla małych jednostek pływających.

Huragan przemieszczał się w pobliżu wybrzeża

W południe czasu lokalnego amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów oceniło, że centrum Simona znajdowało się około 140 km na zachód-północny zachód od Manzanillo i 100 km na południowy wschód od Cabo Corrientes. Maksymalna stała prędkość wiatru wynosiła około 220 km/h.

Huragan przemieszczał się na północ-północny zachód z prędkością około 11 km/h. Według prognozy centrum jego rdzeń miał przejść bardzo blisko wybrzeża w niedzielę i pozostać w jego pobliżu w poniedziałek. Ostrzeżenie przed huraganem obowiązywało na odcinku od Punta San Telmo do El Roblito, a także dla Wysp Marías.

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Ewakuacja i działania ratowników

Federalne Ministerstwo Bezpieczeństwa Meksyku poinformowało o rozmieszczeniu 22 589 pracowników w stanach Jalisco, Colima, Nayarit i Michoacán. Do działań skierowano 1 470 pojazdów, 323 jednostki ciężkiego sprzętu oraz 18 samolotów.

W Jalisco ewakuowano 321 osób, a kolejne 256 osób przebywało w 54 tymczasowych schroniskach. W Colimie zgłoszono 143 ewakuowanych w sześciu schroniskach, natomiast w Nayarit 115 osób umieszczono w 15 schroniskach. W Michoacán otwarto 39 schronisk. Władze zawiesiły działalność niekrytyczną w 24 priorytetowych gminach.

Lotnisko w Manzanillo zamknięto dla wszystkich lotów do godziny 14:00 w niedzielę, a lotnisko w Puerto Vallarta było już zamknięte. Meksykańscy urzędnicy do niedzielnego popołudnia nie informowali o ofiarach śmiertelnych.

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