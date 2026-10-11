10月11日，墨西哥因飓风“西蒙”关闭了九座港口。当时，“西蒙”以四级飓风强度沿该国太平洋海岸移动。据《The Rio Times》报道，哈利斯科州、科利马州和纳亚里特州共有579人被疏散或安置在临时避难所。

关闭的港口包括曼萨尼约、拉萨罗-卡德纳斯、巴亚尔塔港和圣布拉斯。下加利福尼亚半岛的五座港口也停止通航。另外六个港湾，包括巴拉-德纳维达、努埃沃巴亚尔塔和锡瓦塔内霍，禁止小型船只通行。

飓风在近海移动

当地时间中午，美国国家飓风中心评估称，“西蒙”的中心位于曼萨尼约西北偏西约140公里处，以及卡波科连特斯角东南约100公里处。最大持续风速约为220公里/小时。

飓风正以约11公里/小时的速度向北偏西北移动。根据该中心的预报，其核心预计将在周日非常靠近海岸经过，并在周一继续停留在近海。蓬塔圣特尔莫至埃尔罗夫利托一带以及玛丽亚斯群岛均处于飓风警报范围内。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

疏散与救援工作

墨西哥联邦安全部表示，已在哈利斯科州、科利马州、纳亚里特州和米却肯州部署22,589名工作人员。为应对此次灾害，投入了1,470辆车辆、323台重型设备和18架飞机。

在哈利斯科州，321人被疏散，另有256人身处54处临时避难所。在科利马州，有143名疏散人员被安置在六处避难所；在纳亚里特州，115人被安置在15处避难所。米却肯州开放了39处避难所。当局暂停了24个优先市镇内非关键活动。

曼萨尼约机场对所有航班关闭至周日14时，巴亚尔塔港机场则已关闭。截至周日白天，墨西哥官员尚未报告死亡人数。

关注我们在