Лукаш Гибала проиграл выборы мэра Кракова в 2024 году — RMF24

В Кракове, Польша, городской советник Лукаш Гибала проиграл Александеру Мишальскому во втором туре местных выборов 2024 года, сообщает RMF24. Гибала набрал 48,96% голосов, тогда как Мишальский получил 51,04% поддержки.

Опыт в парламенте и городской политике

Лукаш Гибала родился 10 сентября 1977 года в Кракове. Он окончил Ягеллонский университет, имеет степень доктора гуманитарных наук и занимается предпринимательством.

В 2007 году Гибала был избран депутатом Сейма от «Гражданской платформы». Он работал в парламенте два созыва — до 2015 года. В 2012 году политик покинул «Гражданскую платформу» и перешел в Движение Паликота, которое впоследствии действовало под названием «Твое движение». Позже он также был связан с партией «Польша вместе».

Попытки возглавить Краков

Впервые Гибала баллотировался на должность мэра Кракова в 2014 году. В 2018 году он выдвигался от комитета «Краков для жителей», а с того же года является депутатом городского совета.

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Объединение «Краков для жителей» называет себя движением местного самоуправления. Его представители сосредоточены на вопросах общественного транспорта, зеленых зон, городского планирования, доступности жилья и консультаций с жителями.

Предложения для города

Во время кампании Гибала предлагал провести внешний аудит города, проверить трудоустройство в мэрии и городских компаниях за предыдущие два года, а также сократить количество членов правлений и наблюдательных советов городских компаний.

Он также выступал за сокращение расходов на продвижение Кракова и отказ от массовой продажи муниципального жилья. Политик критиковал нынешнюю модель зоны чистого транспорта, предлагая сделать ее меньше, пересмотреть ее принципы и провести более широкие консультации с жителями.

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