Федеральный судья США Дженнифер Рирден приказала администрации президента Дональда Трампа прекратить рекламную кампанию с его участием, финансировавшуюся за государственный счёт. Решение, вступившее в силу в 18:45 по восточному времени 11 октября, будет действовать две недели.

Запрет на новые расходы

В четырёхстраничном постановлении Рирден обязала правительство не выделять дополнительные средства на кампанию и отменить все неиспользованные рекламные бронирования, в том числе запланированные на вечер 11 октября. Судья признала, что спор не утратил актуальности, а истцы — профсоюзы и другие заявители — вероятно, имеют шансы на успех в деле.

Как сообщает The Hill, администрация ранее заявляла, что кампания должна была завершиться 11 октября, поэтому судебное вмешательство якобы не требовалось. Правительство также утверждало, что истцы не имеют права подавать иск, а дело было ненадлежащим образом подано в Нью-Йорке.

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Иски об использовании средств

Рекламная кампания была запущена за несколько недель до промежуточных выборов в США. В одном из роликов демонстрировались кадры с Трампом и цитаты из его выступлений, в которых он критиковал коммунизм и приписывал себе крупнейшее снижение налогов в истории.

Кампания оплачивалась средствами, выделенными Таможенно-пограничной службе США. В судебных документах администрация указала, что реклама стоила почти 20 миллионов долларов. Иск по делу подали организация Common Cause, профсоюзы и кандидат в Палату представителей штата Алабама. Отдельные иски также подали Национальный комитет Демократической партии США и его подразделение в Висконсине.

Истцы заявляют, что администрация незаконно направила на рекламу средства, которые Конгресс выделил на другие цели, а сами ролики являются политической пропагандой за деньги налогоплательщиков. В подаче правительства в суд аргументы не были сосредоточены на законности самой рекламы.

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