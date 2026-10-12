Federalna sędzia w USA Jennifer Rearden nakazała administracji prezydenta Donalda Trumpa wstrzymać kampanię reklamową z jego udziałem, finansowaną z publicznych środków. Decyzja, która weszła w życie o godzinie 18:45 czasu wschodniego 11 października, będzie obowiązywać przez dwa tygodnie.

Zakaz nowych wydatków

W czterostronicowym postanowieniu Rearden zobowiązała rząd, by nie przeznaczał dodatkowych środków na kampanię oraz anulował wszystkie niewykorzystane rezerwacje reklamowe, w tym zaplanowane na wieczór 11 października. Sędzia uznała, że spór nie stracił aktualności, a powodowie — związki zawodowe i inni wnioskodawcy — prawdopodobnie mają szanse na sukces w sprawie.

Jak podaje The Hill, administracja wcześniej twierdziła, że kampania miała zakończyć się 11 października, dlatego interwencja sądu rzekomo nie była potrzebna. Rząd argumentował również, że powodowie nie mają prawa wnieść pozwu, a sprawa została niewłaściwie wniesiona w Nowym Jorku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozwy dotyczące wykorzystania środków

Kampania reklamowa została uruchomiona kilka tygodni przed wyborami śródokresowymi w USA. Jeden z materiałów przedstawiał nagrania z Trumpem oraz cytaty z jego przemówień, w których krytykował komunizm i przypisywał sobie największą obniżkę podatków w historii.

Kampanię opłacono ze środków przyznanych amerykańskiej Służbie Celnej i Ochrony Granic. W dokumentach sądowych administracja wskazała, że reklama kosztowała prawie 20 mln dolarów. Pozew w sprawie złożyli organizacja Common Cause, związki zawodowe oraz kandydat do Izby Reprezentantów stanu Alabama. Osobne pozwy złożyły również Krajowy Komitet Partii Demokratycznej USA oraz jego oddział w Wisconsin.

Powodowie twierdzą, że administracja nielegalnie przeznaczyła na reklamę środki, które Kongres przyznał na inne cele, a same materiały są polityczną propagandą finansowaną z pieniędzy podatników. W rządowym piśmie do sądu nie skupiono argumentów na legalności samej reklamy.

Czytaj nas na