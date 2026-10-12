美国联邦法官詹妮弗·里尔登命令唐纳德·特朗普总统的政府停止一项由政府资金资助、以他为主角的广告宣传活动。该裁决于10月11日东部时间18时45分生效，将持续两周。

禁止新增支出

在一份长达四页的裁定中，里尔登要求政府不得为该宣传活动追加拨款，并取消所有未使用的广告预订，包括原定于10月11日晚间投放的广告。法官认定，这场争议并未失去现实意义，原告——工会及其他申请人——很可能在案件中胜诉。

据《国会山报》报道，政府此前表示，该宣传活动原定于10月11日结束，因此据称不需要法院干预。政府还称，原告无权提起诉讼，且案件不当在纽约提起。

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有关资金使用的诉讼

这项广告宣传活动在美国中期选举前数周启动。其中一则广告展示了特朗普的画面以及他演讲中的引文，他在演讲中批评共产主义，并将史上最大规模的减税归功于自己。

该宣传活动由拨给美国海关和边境保护局的资金支付。政府在法庭文件中表示，广告费用接近2000万美元。组织Common Cause、工会以及一名阿拉巴马州众议院候选人提起了这起诉讼。美国民主党全国委员会及其威斯康星州分支机构也分别提起了诉讼。

原告称，政府非法将国会为其他用途拨付的资金用于广告，这些广告本身是由纳税人资金支付的政治宣传。政府向法院提交的文件并未将论点重点放在广告本身的合法性上。

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