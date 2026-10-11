卢卡什·吉巴瓦在2024年克拉科夫市长选举中落败——RMF24

据RMF24报道，在波兰克拉科夫，市议员卢卡什·吉巴瓦在2024年地方选举第二轮中败给了亚历山大·米沙尔斯基。吉巴瓦获得48.96%的选票，而米沙尔斯基获得51.04%的支持。

议会和城市政治经验

卢卡什·吉巴瓦于1977年9月10日出生于克拉科夫。他毕业于雅盖隆大学，拥有人文学博士学位，并从事创业活动。

2007年，吉巴瓦作为公民纲领党候选人当选为众议院议员。他在议会工作了两个任期，至2015年。2012年，这位政治人士离开公民纲领党，加入帕利科特运动，该组织后来以“你的运动”之名运作。此后，他还与“波兰共同”党有关联。

竞选领导克拉科夫

吉巴瓦首次竞选克拉科夫市长是在2014年。2018年，他代表“为居民的克拉科夫”委员会参选，并自同年起担任市议员。

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“为居民的克拉科夫”联合组织自称是一个地方自治运动。其代表关注公共交通、绿地、城市规划、住房可及性以及与居民的协商等问题。

城市方案

在竞选期间，吉巴瓦提议对该市进行外部审计，核查市政厅和市属公司在此前两年的雇佣情况，并减少市属公司管理委员会和监事会成员人数。

他还主张减少克拉科夫城市推广支出，并停止大规模出售市政住房。这位政治人士批评现行清洁交通区模式，提议缩小该区域、修订其原则，并与居民开展更广泛的协商。

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