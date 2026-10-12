利雅得机场一人死亡、11人受伤——半岛电视台

在沙特阿拉伯，一枚炮弹击中国王哈立德国王国际机场。一名居住在该国的巴基斯坦男子死亡，另有11人受伤。半岛电视台援引沙特阿拉伯民航总局的消息报道称。

伤者被送往多家医院。该机构表示，袭击发生后已开始评估损失并对机场进行安全检查。

袭击发生在客运航站楼附近

袭击发生在服务国内航班的3号和4号航站楼区域。一名当时在一架正驶向跑道的飞机上的目击者告诉路透社，当地时间约20时30分，一枚炮弹落在数架停放飞机附近的停机坪上，并引发火灾。

据他所述，飞机返回登机口，乘客下机后被命令离开机场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

针对机场的一系列袭击

此次袭击发生在胡塞武装对该机场发动导弹袭击的次日。正在也门与伊朗支持的胡塞武装作战的沙特联军表示，先前的袭击造成12人死亡、300多人受伤。

印度驻沙特阿拉伯大使馆表示，一名印度公民于周日因在周六袭击中受伤而死亡。这使那次袭击的死亡人数增至13人。

据沙特航空监管机构称，过去五天内，利雅得机场遭到四次袭击。该机场自周六起关闭。胡塞武装此前曾宣称对周日袭击前的几次打击负责。

关注我们在