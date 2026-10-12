В Саудовской Аравии снаряд попал в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Погиб один мужчина — пакистанец, проживавший в стране, еще 11 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщает Al Jazeera.

Раненых доставили в несколько больниц. В ведомстве заявили, что после удара начали оценку повреждений и проверку безопасности в аэропорту.

Удар возле пассажирских терминалов

Удар пришелся по району терминалов 3 и 4, обслуживающих внутренние рейсы. Свидетель, находившийся на борту самолета, двигавшегося к взлетной полосе, рассказал Reuters, что около 20:30 по местному времени снаряд упал на перрон рядом с несколькими припаркованными самолетами и вызвал пожар.

По его словам, самолет вернулся к выходу на посадку, пассажиры покинули борт, после чего им приказали покинуть аэропорт.

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Серия атак на аэропорт

Удар произошел на следующий день после ракетной атаки хуситов на аэропорт. Саудовская коалиция, воюющая в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов, заявила, что в результате предыдущего удара погибли 12 человек, а более 300 получили ранения.

Посольство Индии в Саудовской Аравии сообщило, что в воскресенье от травм, полученных во время субботней атаки, умер гражданин Индии. Это увеличило число погибших в результате того удара до 13.

По данным саудовского авиационного регулятора, за последние пять дней аэропорт в Эр-Рияде подвергся четырем атакам. Аэропорт закрыт с субботы. Хуситы ранее брали на себя ответственность за удары, предшествовавшие воскресной атаке.

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