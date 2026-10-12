W Arabii Saudyjskiej pocisk uderzył w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Zginął jeden mężczyzna — Pakistańczyk mieszkający w tym kraju — a kolejnych 11 osób zostało rannych. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej.

Rannych przewieziono do kilku szpitali. Urząd oświadczył, że po uderzeniu rozpoczął ocenę szkód oraz kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

Uderzenie w pobliżu terminali pasażerskich

Uderzenie nastąpiło w rejonie terminali 3 i 4, które obsługują loty krajowe. Świadek znajdujący się na pokładzie samolotu jadącego w kierunku pasa startowego powiedział Reutersowi, że około godziny 20:30 czasu lokalnego pocisk spadł na płytę postojową obok kilku zaparkowanych samolotów i spowodował pożar.

Według niego samolot wrócił do bramki, pasażerowie opuścili pokład, po czym nakazano im opuścić lotnisko.

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Seria ataków na lotnisko

Do uderzenia doszło dzień po rakietowym ataku Huti na lotnisko. Koalicja saudyjska, która walczy w Jemenie przeciwko wspieranym przez Iran Huti, oświadczyła, że w wyniku poprzedniego uderzenia zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Ambasada Indii w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że w niedzielę obywatel Indii zmarł z powodu obrażeń odniesionych podczas sobotniego ataku. Zwiększyło to liczbę ofiar śmiertelnych tamtego uderzenia do 13.

Według saudyjskiego regulatora lotnictwa lotnisko w Rijadzie w ciągu ostatnich pięciu dni zostało zaatakowane cztery razy. Lotnisko jest zamknięte od soboty. Huti wcześniej przyznawali się do uderzeń poprzedzających niedzielny atak.

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