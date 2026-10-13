Osiem osób zostało rannych w wyniku ataku nożem w supermarkecie w południowokoreańskim Inczonie. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o przeprowadzenie ataku i ustala motyw oraz okoliczności zdarzenia, informuje NDTV World.

Stan poszkodowanych

Według policji wśród poszkodowanych jest sześć kobiet i dwóch mężczyzn. Południowokoreańskie media podały, że jedna kobieta w wieku około 20 lat była w stanie zatrzymania krążenia.

Świadek, na którego powołuje się agencja Yonhap, powiedział, że napastnik miał noże przymocowane do obu rąk. Według niego mężczyzna przemieszczał się po kilku piętrach kompleksu handlowego i atakował ludzi, dopóki świadkowie nie obezwładnili go i nie przekazali organom ścigania.

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Śledztwo w sprawie ataku

Południowokoreańskie media opisały podejrzanego jako mężczyznę po 60. roku życia, który nosił elektroniczną bransoletę monitorującą. Policja bada motyw i okoliczności ataku.

Inczon leży na zachód od Seulu i należy do szerszej aglomeracji stołecznej. W mieście znajduje się główne lotnisko Korei Południowej.

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