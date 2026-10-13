Sądy we wschodniej chińskiej prowincji Fujian skazały na śmierć trzech czołowych członków przestępczej sieci rodziny Wei, mającej bazę w Mjanmie. Kolejnych trzech oskarżonych otrzymało dożywotnie więzienie.

Wyroki dla dziesiątek oskarżonych

Pośredni Sąd Ludowy w Quanzhou oraz sąd w Nan’an wydali orzeczenia wobec członków sieci, informuje Anadolu Agency, powołując się na państwową agencję Xinhua. Kolejne 55 osób otrzymało kary więzienia od trzech lat i trzech miesięcy do 24 lat.

Sądy orzekły również dodatkowe kary, w tym grzywny, konfiskatę mienia i wydalenie z kraju.

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Działalność sieci w Kokangu

Według chińskich władz syndykat utrzymywał przestępcze kompleksy w rejonie Kokang na terytorium Mjanmy. Grupie zarzucano oszustwa telefoniczne, organizowanie hazardu, wymuszenia i inne nielegalne działania.

Wyroki zapadły w związku z nasileniem przez Pekin kampanii przeciwko transgranicznym sieciom oszustów działającym w Mjanmie. W lutym Chiny straciły 15 członków grup przestępczych z Mjanmy, skazanych między innymi za zabójstwa, oszustwa telefoniczne i handel narkotykami. Chińskie władze rozszerzyły także współpracę z Mjanmą i Tajlandią w celu likwidacji kompleksów oszustów oraz powrotu podejrzanych: w ubiegłym roku z Mjanmy repatriowano ponad 7 600 obywateli Chin podejrzewanych o oszustwa telefoniczne.

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