Суды в восточной китайской провинции Фуцзянь приговорили к смертной казни трех ведущих участников преступной сети семьи Вэй, базировавшейся в Мьянме. Еще троим обвиняемым назначили пожизненное лишение свободы.

Приговоры для десятков обвиняемых

Промежуточный народный суд города Цюаньчжоу и суд в Наньане вынесли решения в отношении участников сети, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на государственное агентство Xinhua. Еще 55 человек получили сроки лишения свободы от трех лет и трех месяцев до 24 лет.

Суды также назначили дополнительные наказания, в частности штрафы, конфискацию имущества и выдворение.

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Деятельность сети в Кокане

По данным китайских властей, синдикат содержал преступные комплексы в районе Кокан на территории Мьянмы. Группировку обвиняли в телефонном мошенничестве, организации азартных игр, вымогательстве и других незаконных действиях.

Приговоры были вынесены на фоне усиления Пекином кампании против трансграничных сетей мошенников, действующих в Мьянме. В феврале Китай казнил 15 участников преступных группировок из Мьянмы, осужденных, в частности, за убийства, телефонное мошенничество и торговлю наркотиками. Китайские власти также расширили сотрудничество с Мьянмой и Таиландом для ликвидации мошеннических комплексов и возвращения подозреваемых: в прошлом году из Мьянмы репатриировали более 7 600 граждан Китая, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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