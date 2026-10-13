W Bangkoku minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty oświadczył, że Kair jest gotowy udzielić Arabii Saudyjskiej „wszelkiego wsparcia” w obliczu nasilenia ataków Huti na królestwo. Powiedział o tym w wywiadzie dla Bloomberg Television podczas dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, informuje Anadolu Agency.

Odpowiedź na prośby Rijadu

Odpowiadając na pytanie o możliwą pomoc wojskową dla Arabii Saudyjskiej, Abdelatty oświadczył: „O cokolwiek Saudyjczycy poproszą, oczywiście odpowiemy”. Podkreślił również, że Egipt bez zastrzeżeń zapewni wszelkie rodzaje wsparcia.

Według szefa egipskiego MSZ Kair poważnie rozważa przystąpienie do Mekkańskiego Wspólnego Porozumienia Obronnego. Obecnie należą do niego Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan.

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Mekkańskie porozumienie obronne

Porozumienie podpisali w Mekce 7 sierpnia saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Dokument przewiduje, że zbrojny atak na jedno z trzech państw będzie uznawany za atak na wszystkich uczestników.

5 października sojusznicy uzgodnili natychmiastowe wypełnianie zobowiązań dotyczących wspólnej obrony z powodu eskalacji ataków Huti oraz podjęcie działań na rzecz szybkiego rozmieszczenia w Arabii Saudyjskiej uzgodnionych sił i środków wojskowych.

Ataki na Arabię Saudyjską

Egipt, Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska we wspólnym oświadczeniu potępiły rakietowe i dronowe ataki Huti oraz potwierdziły poparcie dla działań Rijadu mających na celu ich powstrzymanie. Oświadczenie opublikowano po uderzeniu w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie, w wyniku którego, według agencji, zginęło 13 osób, a kolejne 309 zostało rannych.

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