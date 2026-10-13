在曼谷，埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提表示，在胡塞武装对沙特王国的袭击加剧之际，开罗准备向沙特阿拉伯提供“任何支持”。他在国际货币基金组织年度会议期间接受彭博电视采访时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

回应利雅得的请求

在回答有关可能向沙特阿拉伯提供军事援助的问题时，阿卜杜勒阿提表示：“无论沙特人提出什么请求，我们当然都会回应。”他还强调，埃及将毫无保留地提供各种支持。

这位埃及外长表示，开罗正在认真考虑加入《麦加联合防御协议》。目前，该协议的成员包括沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦。

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麦加防御协议

该协议于8月7日在麦加由沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫签署。文件规定，对三个国家中任何一个的武装袭击将被视为对所有参与方的袭击。

10月5日，由于胡塞武装袭击升级，盟国商定立即履行集体防御义务，并采取措施，迅速在沙特阿拉伯部署商定的军事力量和装备。

针对沙特阿拉伯的袭击

埃及、土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯在一份联合声明中谴责胡塞武装的导弹和无人机袭击，并确认支持利雅得为遏制这些袭击所采取的行动。该声明在利雅得哈立德国王国际机场遭袭后发布，据该通讯社称，此次袭击造成13人死亡，另有309人受伤。

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