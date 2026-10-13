Єгипет заявив про готовність підтримати Саудівську Аравію — Anadolu Agency

У Бангкоку міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті заявив, що Каїр готовий надати Саудівській Аравії «будь-яку підтримку» на тлі посилення атак хуситів на королівство. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Television під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду, повідомляє Anadolu Agency.

Відповідь на запити Ер-Ріяда

Відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Саудівській Аравії, Абдельатті заявив: «Що б не попросили саудівці, ми, звісно, відповімо». Він також наголосив, що Єгипет без застережень надаватиме всі види підтримки.

За словами глави єгипетського МЗС, Каїр серйозно розглядає можливість приєднання до Спільної оборонної угоди Мекки. Наразі до неї входять Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан.

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Оборонна угода Мекки

Угоду підписали в Мецці 7 серпня наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Документ передбачає, що збройний напад на одну з трьох держав вважатимуть нападом на всіх учасників.

5 жовтня союзники домовилися негайно виконувати зобов’язання щодо колективної оборони через ескалацію атак хуситів та вжити заходів для швидкого розгортання погоджених військових сил і засобів у Саудівській Аравії.

Атаки на Саудівську Аравію

Єгипет, Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія у спільній заяві засудили ракетні та дронові атаки хуситів і підтвердили підтримку дій Ер-Ріяда з їхнього стримування. Заяву оприлюднили після удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, внаслідок якого, за даними агентства, загинули 13 людей, ще 309 зазнали поранень.

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