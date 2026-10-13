В Бангкоке министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил, что Каир готов предоставить Саудовской Аравии «любую поддержку» на фоне усиления атак хуситов на королевство. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television во время ежегодных собраний Международного валютного фонда, сообщает Anadolu Agency.

Ответ на запросы Эр-Рияда

Отвечая на вопрос о возможной военной помощи Саудовской Аравии, Абдельатти заявил: «Что бы ни попросили саудовцы, мы, конечно, ответим». Он также подчеркнул, что Египет без оговорок будет предоставлять все виды поддержки.

По словам главы египетского МИД, Каир серьезно рассматривает возможность присоединения к Меккскому соглашению о совместной обороне. В настоящее время в него входят Саудовская Аравия, Турция и Пакистан.

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Меккское оборонное соглашение

Соглашение подписали в Мекке 7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одно из трех государств будет считаться нападением на всех участников.

5 октября союзники договорились немедленно выполнять обязательства по коллективной обороне из-за эскалации атак хуситов и принять меры для быстрого развертывания согласованных военных сил и средств в Саудовской Аравии.

Атаки на Саудовскую Аравию

Египет, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия в совместном заявлении осудили ракетные и дроновые атаки хуситов и подтвердили поддержку действий Эр-Рияда по их сдерживанию. Заявление обнародовали после удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которого, по данным агентства, погибли 13 человек, еще 309 получили ранения.

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