PTI称开伯尔-普什图省政府首脑阿夫里迪被拘留——《黎明报》

巴基斯坦正义运动党（PTI）表示，领导前往伊斯兰堡抗议游行的开伯尔-普什图省政府首脑苏海尔·阿夫里迪已被拘留。该声明是在该省宣布紧急状态并实施省长统治数小时后发布的，《黎明报》报道。

PTI关于拘留的声明

在游行期间陪同阿夫里迪的助手沙菲·贾恩表示，这名官员已被拘押。PTI全国议会议员沙希德·哈塔克也表示阿夫里迪已被逮捕。

PTI谴责据称对阿夫里迪及其他党内代表的拘留，称这是出于政治动机的迫害，也是削弱该省民选政府和民主机构的企图。同时，尚未有阿夫里迪被拘留的官方确认。

据该媒体消息人士称，阿夫里迪和PTI开伯尔-普什图省负责人朱奈德·阿克巴尔根据《维护公共秩序法》第3条被软禁。

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政治人物下落不明

PTI总书记萨勒曼·阿克拉姆·拉贾在该党发布于X的视频中表示，他不知道阿夫里迪身在何处，也不知道其状况如何。他还称朱奈德·阿克巴尔已失踪。

PTI在另一份声明中称，阿夫里迪、省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂以及朱奈德·阿克巴尔遭到绑架。该党还表示，此前数周内，该党多名国家和省级议员遭到绑架。

内政国务部长塔拉勒·乔杜里对Geo News表示，由于治安局势，一些人被拘留，但未说明其中是否包括阿夫里迪。他表示，未因任何案件被通缉的人应获释，而涉及刑事案件的人将依法处理。

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