В Пакистане партия «Движение за справедливость» (PTI) заявила о задержании главы правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаила Африди, который возглавлял протестный марш на Исламабад. Заявление прозвучало через несколько часов после объявления чрезвычайного положения и введения в провинции губернаторского правления, сообщает Dawn.

Заявления PTI о задержании

Помощник Африди Шафи Джан, сопровождавший его во время марша, заявил, что чиновника взяли под стражу. О задержании также заявил депутат Национальной ассамблеи от PTI Шахид Хаттак.

PTI осудила предполагаемое задержание Африди и других представителей партии, назвав это политически мотивированным преследованием и попыткой ослабить избранное правительство и демократические институты провинции. При этом официального подтверждения задержания Африди не было.

По данным источников издания, Африди и глава PTI в Хайбер-Пахтунхве Джунаид Акбар находились под домашним арестом в соответствии со статьёй 3 закона о поддержании общественного порядка.

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Местонахождение политиков неизвестно

Генеральный секретарь PTI Салман Акрам Раджа в видео, опубликованном партией в X, заявил, что не знает, где находится Африди и в каком он состоянии. Он также сказал, что Джунаид Акбар исчез.

В отдельном заявлении PTI утверждала, что Африди, спикер провинциальной ассамблеи Бабар Салим Свати и Джунаид Акбар были похищены. Партия также заявила о похищении ряда её депутатов национального и провинциального уровней в предыдущие недели.

Государственный министр внутренних дел Талал Чоудри заявил телеканалу Geo News, что некоторых людей задержали из-за ситуации с правопорядком, однако не уточнил, есть ли среди них Африди. По его словам, лиц, которых не разыскивают ни по каким делам, должны освободить, а в отношении фигурантов уголовных дел будут действовать в соответствии с законом.

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