PTI заявила про затримання голови уряду Хайбер-Пахтунхви Афріді — Dawn

У Пакистані партія «Рух за справедливість» (PTI) заявила про затримання голови уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїла Афріді, який очолював протестний марш до Ісламабада. Заява пролунала через кілька годин після оголошення надзвичайного стану та запровадження губернаторського правління в провінції, повідомляє Dawn.

Заяви PTI про затримання

Помічник Афріді Шафі Джан, який супроводжував його під час маршу, заявив, що посадовця взяли під варту. Про арешт також заявив депутат Національної асамблеї від PTI Шахід Хаттак.

PTI засудила ймовірне затримання Афріді та інших представників партії, назвавши це політично мотивованим переслідуванням і спробою послабити обраний уряд та демократичні інституції провінції. Водночас офіційного підтвердження затримання Афріді не було.

За даними джерел видання, Афріді та голова PTI у Хайбер-Пахтунхві Джунаїд Акбар перебували під домашнім арештом відповідно до статті 3 Закону про підтримання громадського порядку.

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Невідоме місцеперебування політиків

Генеральний секретар PTI Салман Акрам Раджа у відео, оприлюдненому партією в X, заявив, що не знає, де перебуває Афріді та в якому він стані. Він також сказав, що Джунаїд Акбар зник.

В окремій заяві PTI стверджувала, що Афріді, спікера провінційної асамблеї Бабара Саліма Сваті та Джунаїда Акбара викрали. Партія також заявила про викрадення низки її депутатів національного й провінційного рівнів протягом попередніх тижнів.

Державний міністр внутрішніх справ Талал Чоудрі заявив телеканалу Geo News, що деяких людей затримали через ситуацію з правопорядком, однак не уточнив, чи є серед них Афріді. За його словами, осіб, яких не розшукують у жодних справах, мають звільнити, а щодо фігурантів кримінальних справ діятимуть відповідно до закону.

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