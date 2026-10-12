W Pakistanie partia Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI) oświadczyła, że zatrzymano szefa rządu prowincji Chajber Pasztunchwa Sohaila Afridiego, który przewodził marszowi protestacyjnemu do Islamabadu. Oświadczenie padło kilka godzin po ogłoszeniu stanu wyjątkowego i wprowadzeniu w prowincji rządów gubernatorskich, informuje Dawn.

Oświadczenia PTI w sprawie zatrzymania

Pomocnik Afridiego, Shafi Jan, który towarzyszył mu podczas marszu, oświadczył, że urzędnik został wzięty do aresztu. O zatrzymaniu poinformował również deputowany do Zgromadzenia Narodowego z ramienia PTI Shahid Khattak.

PTI potępiła rzekome zatrzymanie Afridiego i innych przedstawicieli partii, nazywając je motywowanymi politycznie prześladowaniami i próbą osłabienia wybranego rządu oraz instytucji demokratycznych prowincji. Jednocześnie nie było oficjalnego potwierdzenia zatrzymania Afridiego.

Według źródeł publikacji Afridi i szef PTI w Chajber Pasztunchwie Junaid Akbar przebywali w areszcie domowym na podstawie artykułu 3 ustawy o utrzymaniu porządku publicznego.

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Nieznane miejsce pobytu polityków

Sekretarz generalny PTI Salman Akram Raja w nagraniu opublikowanym przez partię na X oświadczył, że nie wie, gdzie przebywa Afridi ani w jakim jest stanie. Powiedział również, że Junaid Akbar zniknął.

W osobnym oświadczeniu PTI twierdziła, że Afridi, przewodniczący zgromadzenia prowincjonalnego Babar Saleem Swati oraz Junaid Akbar zostali uprowadzeni. Partia poinformowała także o uprowadzeniu w poprzednich tygodniach szeregu jej deputowanych na szczeblu krajowym i prowincjonalnym.

Minister stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Talal Chaudhry powiedział stacji Geo News, że niektóre osoby zatrzymano z powodu sytuacji dotyczącej porządku publicznego, lecz nie sprecyzował, czy wśród nich był Afridi. Według niego osoby, które nie są poszukiwane w żadnych sprawach, powinny zostać zwolnione, a wobec osób figurujących w sprawach karnych będą postępować zgodnie z prawem.

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