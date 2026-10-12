国际计量局（BIPM）的管理机构将于10月12日至15日在法国凡尔赛附近举行的会议上，就终止在协调世界时（UTC）中加入闰秒的做法进行投票。引入这些秒数是为了将超精确的原子时与地球不均匀的自转同步，澳大利亚广播公司新闻报道。

闰秒自1972年起开始使用。此后共增加了27次，最近一次是在2016年底。地球自转总体上正在减慢，其中包括受月球影响所致，但在较短时间内，地球也可能转得更快。自大约2020年以来，地球自转速度一直在增加。

软件面临的问题

UTC以原子钟为基础，而地球日的时长可能相差数毫秒。对于需要测量毫秒小数部分的卫星导航及其他技术而言，将一秒传统定义为一天的1/86,400不够精确。

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增加闰秒会给计算机系统带来困难，因为软件通常假定时间只会向前推进，而且一分钟始终有60秒。过去，此类调整曾造成故障，包括在Cloudflare平台和Reddit网站上。闰秒并不规律，而且仅会在调整前六个月进行安排。

可能出现的闰小时

2022年，BIPM管理机构决定在2035年前取消闰秒，并讨论以另一种方式使UTC与地球自转保持一致。加快这一时间表的必要性与历史上首次出现负闰秒的可能性有关，在这种情况下，时间将不得不向前跳过一秒。这一方案尚未实施过，因此相关软件尚未经过测试。

主要提议是允许UTC逐渐偏离与地球自转相关的时间，直到差异达到一小时。届时，建议引入“闰小时”。目前，地球每年损失不到一秒，因此对这种调整的需求可能要在一千多年后才会出现。

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