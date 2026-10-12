Organ zarządzający Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) będzie głosował podczas spotkania w pobliżu Wersalu we Francji, które odbędzie się 12–15 października, nad zakończeniem praktyki dodawania sekund przestępnych do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Sekundy te wprowadzono, aby zsynchronizować niezwykle precyzyjny czas atomowy z nierównomiernym obrotem Ziemi, informuje ABC News Australia.

Sekundy przestępne stosowane są od 1972 roku. W tym czasie dodano je 27 razy, ostatnio pod koniec 2016 roku. Obrót Ziemi ogólnie zwalnia, między innymi z powodu wpływu Księżyca, jednak w krótkich okresach planeta może obracać się szybciej. Od około 2020 roku prędkość obrotu Ziemi rosła.

Problem dla oprogramowania

UTC opiera się na zegarach atomowych, podczas gdy długość ziemskiej doby może różnić się o milisekundy. W przypadku nawigacji satelitarnej i innych technologii wymagających pomiarów ułamków milisekundy tradycyjna definicja sekundy jako 1/86 400 doby nie jest wystarczająco precyzyjna.

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Dodanie sekundy przestępnej stwarza trudności dla systemów komputerowych, ponieważ oprogramowanie zazwyczaj zakłada, że czas porusza się wyłącznie do przodu, a minuta zawsze ma 60 sekund. W przeszłości takie korekty powodowały zakłócenia, między innymi na platformie Cloudflare i stronie Reddit. Sekundy przestępne są nieregularne, a planuje się je zaledwie sześć miesięcy przed korektą.

Możliwa godzina przestępna

W 2022 roku organ zarządzający BIPM zdecydował o rezygnacji z sekund przestępnych do 2035 roku oraz o omówieniu innego sposobu uzgodnienia UTC z obrotem Ziemi. Potrzebę przyspieszenia tego harmonogramu powiązano z możliwością pierwszej w historii ujemnej sekundy przestępnej, w której czas musiałby przeskoczyć do przodu o sekundę. Takiego wariantu jeszcze nie stosowano, dlatego odpowiednie oprogramowanie nie zostało przetestowane.

Główna propozycja zakłada umożliwienie UTC stopniowego oddalania się od czasu powiązanego z obrotem Ziemi, aż różnica osiągnie jedną godzinę. Wówczas proponuje się wprowadzenie „godziny przestępnej”. Obecnie Ziemia traci mniej niż sekundę rocznie, dlatego potrzeba takiej korekty może pojawić się za ponad tysiąc lat.

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