Руководящий орган Международного бюро мер и весов (BIPM) на встрече под Версалем во Франции 12–15 октября будет голосовать за прекращение практики добавления високосных секунд к всемирному координированному времени (UTC). Такие секунды вводились для синхронизации сверхточного атомного времени с неравномерным вращением Земли, сообщает ABC News Australia.

Високосные секунды применяются с 1972 года. За это время их добавляли 27 раз, в последний раз — в конце 2016 года. Вращение Земли в целом замедляется, в частности из-за влияния Луны, однако на коротких промежутках времени планета может вращаться быстрее. Примерно с 2020 года скорость вращения Земли росла.

Проблема для программного обеспечения

UTC основано на атомных часах, тогда как продолжительность земных суток может отличаться на миллисекунды. Для спутниковой навигации и других технологий, которым требуются измерения долей миллисекунды, традиционное определение секунды как 1/86 400 суток недостаточно точно.

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Добавление високосной секунды создает трудности для компьютерных систем, поскольку программное обеспечение обычно исходит из того, что время движется только вперед, а в минуте всегда 60 секунд. В прошлом такие корректировки вызывали сбои, в частности на платформе Cloudflare и сайте Reddit. Високосные секунды нерегулярны, а планируются лишь за шесть месяцев до корректировки.

Возможный високосный час

В 2022 году руководящий орган BIPM решил отказаться от високосных секунд до 2035 года и обсудить другой способ согласования UTC с вращением Земли. Необходимость ускорить этот график связали с возможностью первой в истории отрицательной високосной секунды, при которой времени пришлось бы перескочить вперед на секунду. Такой вариант еще не применялся, поэтому соответствующее программное обеспечение не тестировали.

Основное предложение предусматривает позволить UTC постепенно удаляться от времени, связанного с вращением Земли, пока разница не достигнет одного часа. Тогда предлагается ввести «високосный час». Сейчас Земля теряет менее секунды в год, поэтому необходимость такой корректировки может возникнуть более чем через тысячу лет.

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