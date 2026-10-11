W Krakowie w Polsce radny miejski Łukasz Gibała przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku, informuje RMF24. Gibała uzyskał 48,96% głosów, podczas gdy Miszalski zdobył poparcie na poziomie 51,04%.

Doświadczenie w parlamencie i polityce miejskiej

Łukasz Gibała urodził się 10 września 1977 roku w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, ma stopień doktora nauk humanistycznych i zajmuje się przedsiębiorczością.

W 2007 roku Gibała został wybrany posłem na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pracował w parlamencie przez dwie kadencje — do 2015 roku. W 2012 roku polityk opuścił Platformę Obywatelską i przeszedł do Ruchu Palikota, który później działał pod nazwą Twój Ruch. Później był również związany z partią Polska Razem.

Próby objęcia kierownictwa nad Krakowem

Gibała po raz pierwszy kandydował na stanowisko prezydenta Krakowa w 2014 roku. W 2018 roku kandydował z komitetu Kraków dla Mieszkańców, a od tego samego roku jest radnym miejskim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców określa się jako ruch samorządowy. Jego przedstawiciele koncentrują się na kwestiach transportu publicznego, terenów zielonych, planowania miejskiego, dostępności mieszkań i konsultacji z mieszkańcami.

Propozycje dla miasta

Podczas kampanii Gibała proponował przeprowadzenie zewnętrznego audytu miasta, sprawdzenie zatrudnienia w magistracie i miejskich spółkach w poprzednich dwóch latach, a także zmniejszenie liczby członków zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek.

Opowiadał się również za zmniejszeniem wydatków na promocję Krakowa i odejściem od masowej sprzedaży mieszkań komunalnych. Polityk krytykował obecny model strefy czystego transportu, proponując jej zmniejszenie, rewizję zasad oraz przeprowadzenie szerszych konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj nas na