Лукаш Гібала програв вибори мера Кракова 2024 року — RMF24

У Кракові, Польща, міський радник Лукаш Гібала у другому турі місцевих виборів 2024 року поступився Александеру Мішальському, повідомляє RMF24. Гібала набрав 48,96% голосів, тоді як Мішальський отримав 51,04% підтримки.

Досвід у парламенті та міській політиці

Лукаш Гібала народився 10 вересня 1977 року в Кракові. Він закінчив Ягеллонський університет, має ступінь доктора гуманітарних наук і займається підприємництвом.

У 2007 році Гібалу обрали депутатом Сейму від «Громадянської платформи». Він працював у парламенті дві каденції — до 2015 року. У 2012 році політик залишив «Громадянську платформу» та перейшов до Руху Палікота, який згодом діяв під назвою «Твій рух». Пізніше він також був пов’язаний із партією «Польща разом».

Спроби очолити Краків

Уперше Гібала балотувався на посаду мера Кракова у 2014 році. У 2018 році він висувався від комітету «Краків для мешканців», а від того ж року є депутатом міської ради.

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Об’єднання «Краків для мешканців» називає себе самоврядним рухом. Його представники зосереджуються на питаннях громадського транспорту, зелених зон, міського планування, доступності житла та консультацій із жителями.

Пропозиції для міста

Під час кампанії Гібала пропонував провести зовнішній аудит міста, перевірити працевлаштування в мерії та міських компаніях за попередні два роки, а також скоротити кількість членів правлінь і наглядових рад міських компаній.

Він також виступав за зменшення видатків на промоцію Кракова та відмову від масового продажу муніципального житла. Політик критикував чинну модель зони чистого транспорту, пропонуючи зробити її меншою, переглянути її принципи та провести ширші консультації з мешканцями.

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