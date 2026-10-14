У палестинському селі Мухмас на Західному березі Йордану в ніч проти вівторка, за повідомленнями ізраїльських і палестинських медіа, єврейські поселенці-екстремісти підпалили мечеть, транспортний засіб та оливкове дерево. Про це повідомляє Jerusalem Post.

У селі також виявили націоналістичні написи. У них, зокрема, згадували Сусію, називали виселення безладом і стверджували, що мовчання не означає сон та що автори написів нікуди не зникли.

Підозрюваних не затримали

До Мухмаса прибули військові Армії оборони Ізраїлю. За даними видання, підозрюваних на місці не знайшли, затримань не було.

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Палестинська новинна організація PNN заявила, що, крім підпалу та написів, поселенці переслідували пастуха і намагалися викрасти овець, які належали місцевим палестинцям. Організація також стверджує, що з палестинських оливкових гаїв викрали оливки.

Інцидент поблизу Кусри

Раніше того ж дня KAN News повідомив про інший інцидент поблизу Кусри на Західному березі Йордану. За даними телеканалу, замасковані єврейські нападники, які видали себе за військових Армії оборони Ізраїлю, увійшли до будинку палестинської родини близько третьої години ночі.

Родина заявила, що після того, як батько відчинив двері, нападники схопили його та почали бити палицями й камінням. Мати та дві доньки-підлітки намагалися допомогти й також зазнали побиття. Родич сім’ї розповів KAN, що поліцію викликали неодноразово, а в районі були військові.

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