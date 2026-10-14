В палестинской деревне Мухмас на Западном берегу реки Иордан в ночь на вторник еврейские поселенцы-экстремисты, по сообщениям израильских и палестинских СМИ, подожгли мечеть, транспортное средство и оливковое дерево. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В деревне также обнаружили националистические надписи. В них, в частности, упоминалась Сусия, выселение называли хаосом и утверждали, что молчание не означает сон и что авторы надписей никуда не исчезли.

Подозреваемых не задержали

В Мухмас прибыли военные Армии обороны Израиля. По данным издания, подозреваемых на месте не нашли, задержаний не было.

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Палестинская новостная организация PNN заявила, что, помимо поджога и надписей, поселенцы преследовали пастуха и пытались украсть овец, принадлежавших местным палестинцам. Организация также утверждает, что из палестинских оливковых рощ украли оливки.

Инцидент возле Кусры

Ранее в тот же день KAN News сообщил о другом инциденте возле Кусры на Западном берегу реки Иордан. По данным телеканала, замаскированные еврейские нападавшие, выдавшие себя за военных Армии обороны Израиля, вошли в дом палестинской семьи около трех часов ночи.

Семья заявила, что после того, как отец открыл дверь, нападавшие схватили его и начали бить палками и камнями. Мать и две дочери-подростка пытались помочь и также подверглись избиению. Родственник семьи рассказал KAN, что полицию вызывали неоднократно, а в районе находились военные.

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