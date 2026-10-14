据以色列和巴勒斯坦媒体报道，周一夜间至周二凌晨，在约旦河西岸的巴勒斯坦村庄穆赫马斯，犹太极端主义定居者纵火焚烧了一座清真寺、一辆交通工具和一棵橄榄树。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

村内还发现了民族主义涂鸦。其中提到了苏西亚，将驱逐称为混乱，并称沉默不代表睡眠，涂鸦作者也没有消失。

未拘留嫌疑人

以色列国防军人员抵达穆赫马斯。据该报报道，现场未发现嫌疑人，也没有人被拘留。

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巴勒斯坦新闻机构PNN表示，除纵火和涂鸦外，定居者还追赶一名牧羊人，并试图偷走属于当地巴勒斯坦人的羊只。该组织还称，有人从巴勒斯坦橄榄园中偷走了橄榄。

库斯拉附近的事件

当天早些时候，KAN News报道了约旦河西岸库斯拉附近发生的另一起事件。据该电视台称，蒙面的犹太袭击者冒充以色列国防军人员，于凌晨3时左右进入一个巴勒斯坦家庭的住所。

该家庭表示，父亲开门后，袭击者抓住他并开始用棍棒和石头殴打他。母亲和两名十几岁的女儿试图帮忙，也遭到殴打。一名家庭亲属告诉KAN，警方被多次报警求助，且该地区有军方人员。

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